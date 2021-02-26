Следователи начали проверку после падения глыбы льда на машину с перехода на Московском

Глыба льда упала на проезжающий автомобиль, пробила люк машины и ранила пассажирку. Женщина получила сотрясение мозга, повреждение мягких тканей, порезы.

Следователи начали проверку после падения глыбы льда на автомобиль с перехода у Центрального автовокзала. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Глыба льда упала на проезжающий автомобиль, пробила люк машины и ранила пассажирку. Женщина получила сотрясение мозга, повреждение мягких тканей, порезы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Во время проверки установят лиц, ответственных за работы по очистке пешеходного перехода от снега и наледи. Действиям должностных лиц дадут правовую оценку.

По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее появились фотографии с места ДТП. Произошедшее прокомментировали в мэрии.