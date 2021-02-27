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В Рязани обвалилась крыша беседки детского сада
Под тяжестью снега рухнула крыша беседки в рязанском детском саду. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях в субботу, 27 февраля.

Под тяжестью снега рухнула крыша беседки в рязанском детском саду. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях в субботу, 27 февраля.

«Детский сад № 103. Вчера вечером в беседке обвалилась крыша площадью где-то метров 20, наверное. Если бы это случилось утром, то без пострадавших точно не обошлось бы», — сообщает автор поста.

Напомним, в многоквартирном доме под Рязанью обрушилась кровля. Это произошло в ночь на 27 февраля в селе Реткино.