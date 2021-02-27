В мэрии Рязани прокомментировали инцидент с рухнувшей беседкой детсада

В мэрии Рязани прокомментировали инцидент с рухнувшей беседкой детсада. Как пояснили в пресс-службе администрации, детская веранда находилась в аварийном состоянии и не использовалась.

В мэрии Рязани прокомментировали инцидент с рухнувшей беседкой детсада. Как пояснили в пресс-службе администрации, детская веранда находилась в аварийном состоянии.

«Все меры предосторожности были ранее приняты, территория обозначена лентой, объект не использовался и давно огорожен», — говорится в сообщении.

На устранение аварийной ситуации предусмотрены средства в бюджете на 2021 год. Работы начнутся при соответствующих погодных условиях, добавили в пресс-службе администрации.

Напомним, под тяжестью снега рухнула крыша беседки в рязанском детском саду № 103. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях в субботу, 27 февраля.