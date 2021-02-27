В многоквартирном доме под Рязанью обрушилась кровля
В многоквартирном доме под Рязанью обрушилась кровля. Это произошло в ночь на 27 февраля в селе Реткино.
В многоквартирном доме под Рязанью обрушилась кровля. Это произошло в ночь на 27 февраля в селе Реткино,
При обрушении кровли пострадала часть квартир, где живут девять человек. Сотрудники администрации Рязанского района срочно прибыли на место происшествия.
Медицинская помощь жильцам не понадобилась. От размещения в пункте временного размещения все проживающие в пострадавших квартирах отказались. Подача газа, воды и электричества в доме налажены.
Решается вопрос о восстановлении поврежденной кровли.