Видео: в Горроще затопило многоквартирный дом

В ночь на пятницу, 26 февраля, в первом подъезде дома №23 по улице Черновицкой прорвало трубу ливневой канализации. Об этом РЗН. инфо рассказал местный житель Иван.

В ночь на пятницу, 26 февраля, в первом подъезде дома №23 по улице Черновицкой прорвало трубу ливневой канализации. Об этом РЗН. инфо рассказал местный житель Иван.

По его словам, к 7:30 в подъезде уже был потоп — вода лилась с пятого до первого этажа по стенам, лестницам и электрощиткам. «Есть опасение возникновения короткого замыкания и пожара. Чтобы выбраться из дома, приходится уклоняться от текущей воды», — описал мужчина.

Жильцы дома позвонили дежурному управляющей компании ООО «Премьер-комфорт». Диспетчер принял заявку, но сроки устранения аварии не сообщил.

Как рассказали соседи Ивана, эта труба каждый год течет, когда начинает таять снег. По их словам, это не единственный случай аварийного состояния жилья. В этом же подъезде два года назад протекла кровля, но уже в квартире. Оказались испорчены стены и потолок в ванной и кладовой, а по канализационной трубе текла какая-то слизь. Залило пол в кладовой и в прихожей.

Жильцы вызвали мастера из УК, который дважды приходил на осмотр. Акт о заливе он не составил, но заверил, что кровлю починят. Течь с крыши и правда перестало, но лишь тогда, когда растаял весь снег. Следы протечки людям пришлось устранять за свой счет.

«На следующий год ситуация с протечкой повторилась. Либо сделали ремонт кровли плохо, либо не делали совсем», — сказал рязанец.

В этот раз акт о протечке кровли все же составили, но в УК заявили, что снег с мягкой кровли чистить не будут, так как могут повредить ее, поэтому нужно подождать, пока он растает.