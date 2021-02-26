В мэрии отреагировали на падение глыбы на автомобиль рязанца на дороге

Переход принадлежит и обслуживается некоммерческим партнерством «Переход». В конце января в отношении юридического лица составили протокол о ненадлежащем содержании пешеходного перехода.

В мэрии дали комментарий после падения ледяной глыбы на автомобиль рязанца около Центрального автовокзала. Лед упал на машину с наземного перехода на Московском шоссе.

В горадминистрации сообщили, что переход принадлежит и обслуживается некоммерческим партнерством «Переход». В конце января в отношении юридического лица составили протокол о ненадлежащем содержании пешеходного перехода.

«Сегодня утром специалисты МКУ „УДТ“ повторно выходили на объект. Акт и протокол были составлены уже в отношении должностного лица (директора)», — отметили в мэрии.

В сообщении подчеркнули, что с организацией «проводили разъяснительную работу» о необходимости очистки перехода от наледи.

Ранее с места ДТП появилось фото.