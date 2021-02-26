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Фото: глыба льда разбила машину рязанца на проезжей части
Рязанец сообщил, что глыба льда рухнула на автомобиль с крыши наземного перехода. Он добавил, что в ДТП пострадал человек, на место вызывали скорую.

В Рязани глыба льда разбила машину на проезжей части. Об этом владелец автомобиля сообщил в соцсети.

По его словам, инцидент произошел в пятницу, 26 февраля, около 8:45 напротив Центрального автовокзала. Рязанец сообщил, что глыба льда рухнула на автомобиль с крыши наземного перехода. Он добавил, что в ДТП пострадал человек, на место вызывали скорую.

«Подскажите, куда обратиться для решения вопроса по возмещению ущерба? КАСКО нет, только ОСАГО. Сотрудников ДПС вызвал — все оформили», — написал автор поста.

Позже в мэрии отреагировали на произошедшее.