Мэрия предоставила документы, ставящие под сомнение право церкви на здание школы №6

Мэрия предоставила документы, которые ставят под сомнение право церкви на здание на улице Семинарской, 6, где в настоящее время располагается школа №6 с углубленным изучением французского языка. Очередное заседание по иску Рязанской епархии к администрации города прошло в Арбитражном суде в четверг, 25 февраля.

Мэрия предоставила документы, которые ставят под сомнение право церкви на здание на улице Семинарской, 6, где в настоящее время располагается школа №6 с углубленным изучением французского языка. Очередное заседание по иску Рязанской епархии к администрации города прошло в Арбитражном суде в четверг, 25 февраля.

По словам представителя мэрии, в областном архиве обнаружили документы, согласно которым здание не имело статуса объекта религиозного назначения, начиная с 1914 года. Тогда его отдали под 46-й военный госпиталь, а семинарии предоставили другое помещение на той же улице — так называемую городскую Романовскую школу. Это следует из рапорта ректора Рязанской духовной семинарии протоиерея Павла Казанского от 8 ноября 1914 года.

При этом имеются архивные письма, в которых запрашиваются средства на проведение водопровода в здании военного госпиталя. Письма адресованы не епархии, а городской управе, что, по мнению ответчика, доказывает передачу площадей во владение светских властей.

Также к материалам дела приобщили опись движимого и недвижимого имущества бывшей Рязанской духовной семинарии, которое в 1918 году национализировали, то есть изъяли у церкви и передали в ведение местных Советов народных и крестьянских депутатов. В перечне нет дома №6 по улице Семинарской. Это, по мнению представителя администрации города, означает, что спорный объект не отчуждали от церкви, а следовательно, и не должны сейчас ей возвращать.

«Закон №327, на который ссылается заявитель, носит компенсационный характер. То, что было насильственно взято у религиозной организации, оно сейчас возвращается. Мы говорим о том, что на момент национализации это здание не было имуществом религиозной организации», — прокомментировала представитель мэрии.

Заявитель не посчитал доводы ответчика убедительными. «Началась Первая мировая война. Многие монастыри предоставляли свои здания для размещения военных госпиталей, чтобы там возможно было осуществлять помощь раненым. В зале Зимнего дворца работал госпиталь. Что, Зимний дворец подарили? Это полнейшая глупость. Здание Рязанской семинарии никто не дарил, это была временная необходимость для размещения госпиталя», — заявила адвокат епархии.

Судья предложила до следующего заседания истцу изучить новые документы, а ответчику дать письменное пояснение к представленным бумагам, в том числе обозначить на плане города изъятые у церкви в 1918 году объекты. А также проследить, как использовалось спорное здание после революции. Следующее заседание назначили на 30 марта.

Напомним, на прошлом заседании мэрия предоставила документ, согласно которому здание по улице Семинарской утратило статус объекта религиозного назначения еще до событий 1917 года. Речь идет о «Деле рязанского семинарского правления о передаче здания 46-му военному госпиталю».