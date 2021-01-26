В деле о возвращении церкви здания школы №6 появились новые обстоятельства

Мэрия предоставила документ, согласно которому здание по улице Семинарской утратило статус объекта религиозного назначения еще до революции. Речь идет о «Деле рязанского семинарского правления о передаче здания 46-му военному госпиталю», документ датирован 1916 годом.

В деле о возвращении церкви здания школы №6 появились новые обстоятельства. Очередное заседание по иску Рязанской епархии к администрации города прошло в областном Арбитражном суде во вторник, 26 января.

Мэрия предоставила документ, согласно которому здание по улице Семинарской утратило статус объекта религиозного назначения еще до революции. Речь идет о «Деле рязанского семинарского правления о передаче здания 46-му военному госпиталю», документ датирован 1916 годом.

«Объект был перепрофилирован. У госпиталя статуса объекта религиозного назначения не было и быть не могло. Мы сейчас ищем документы, каким образом осуществлялась передача, кто запрашивал это здание, или непосредственно само семинарское правление предложило это здание под госпиталь, поскольку началась Первая мировая война», — сообщила представитель городской администрации, отметив, что мэрия запросила соответствующие документы в областном архиве.

Также она предположила, что здание не было изъято, а передано добровольно, поскольку «оно было не нужно для осуществления религиозной деятельности». Однако на данный момент нет документов, разъясняющих, на каких условиях в свое время было передано здание — во временное или постоянное пользование. Адвокат истца заявила, что представленные документы не доказывают полный отказ епархии от здания.

«Это не дарение, это не отказ. Была война, здание предоставили для размещения госпиталя, я так предполагаю, временно. Из этих документов абсолютно невозможно посмотреть, что здание было передано. Если бы отдали окончательно, должен быть документ передачи», — сказала она. Представитель епархии подчеркнула, что признаком имущества религиозного назначения является цель строительства. В данном случае цель — размещение епархиальных классов семинарии и ученического общежития для осуществления профессионального религиозного образования.

«Религиозность объекта доказана неоднократно, предоставлен исчерпывающий перечень наших доказательств», — резюмировала адвокат. Суд дал время, чтобы найти документы, каким образом и на каких условиях госпиталь попал в здание по улице Семинарской, 6 в 1916 году. Следующее заседание состоится 25 февраля в 16:00. Напомним, Рязанская епархия начала судиться с мэрией за школу №6 осенью 2020 года. Первое заседание прошло 21 сентября.