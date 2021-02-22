В Рязани на Касимовском шоссе произошло массовое ДТП, есть пострадавший
На Касимовском шоссе в Рязани произошло массовое ДТП, есть пострадавший. Авария произошла в ночь на понедельник, 22 февраля.
На Касимовском шоссе произошло массовое ДТП, есть пострадавший. Авария произошла в ночь на понедельник, 22 февраля,
ДТП случилось около 00:50. По словам очевидцев, водитель Volkswagen Touareg на скорости 100 км/ч, не справившись с управлением, зацепил Volkswagen Jetta, который после удара отбросило в сторону Kia Spectra, сообщают очевидцы. Один пострадавший госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой в ОКБ.
Выясняются подробности случившегося.