В Рязани на Касимовском шоссе произошло массовое ДТП, есть пострадавший

На Касимовском шоссе в Рязани произошло массовое ДТП, есть пострадавший. Авария произошла в ночь на понедельник, 22 февраля.

На Касимовском шоссе произошло массовое ДТП, есть пострадавший. Авария произошла в ночь на понедельник, 22 февраля, сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».

ДТП случилось около 00:50. По словам очевидцев, водитель Volkswagen Touareg на скорости 100 км/ч, не справившись с управлением, зацепил Volkswagen Jetta, который после удара отбросило в сторону Kia Spectra, сообщают очевидцы. Один пострадавший госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой в ОКБ.

Выясняются подробности случившегося.