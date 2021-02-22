В полиции рассказали о ДТП с тремя машинами на Касимовском шоссе в Рязани

В полиции рассказали о ДТП с участием трех автомобилей на Касимовском шоссе в Рязани. Авария произошла в понедельник, 22 февраля, примерно в 1:20, у дома № 21.

В полиции рассказали о ДТП с участием трех автомобилей на Касимовском шоссе в Рязани. Авария произошла в понедельник, 22 февраля, примерно в 1:20, у дома № 21, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Автомобиль Volkswagen Touareg под управлением 39-летнего рязанца столкнулся со стоящим впереди Volkswagen Jetta под управлением 28-летнего мужчины. От удара последний въехал в стоящий впереди Kia, за рулем был 24-летний местный житель.

В результате ДТП незначительную травму получила пассажирка автомобиля Jetta — 22-летняя рязанка. После осмотра врачи отпустили ее домой.

Проводится проверка. Обстоятельства ДТП уточняются.

Напомним, очевидцы сообщали, что еще одного пострадавшего госпитализировали в ОКБ.