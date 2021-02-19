В мэрии рассказали, какие улицы перекрыли в Рязани из-за аварии на водопроводе

На место выехали сотрудники «Водоканала». Воду в домах отключать не планируют.

Авария на водопроводе утром в пятницу, 19 февраля, произошла на улице Семинарской в районе дома №41. Об этом сообщили в мэрии .

На место выехали сотрудники «Водоканала».

«Поврежденный участок водовода отключен. Прекращение подачи холодной воды в жилые дома производиться не будет», — отметили в горадминистрации.

Движение перекрыли по улице Семинарской от пересечения с улицей Каширина до пересечения с улицей Пожалостина.

Ранее рязанцы сообщили о том, что перекрыта улица Каширина. В городе образовались пробки.