Рязань «встала» в десятибалльных пробках из-за перекрытия центра

По данным сервиса «Яндекс.Карты», перекрыта часть Первомайского проспекта от пересечения с улицей Каширина до площади Ленина. Ранее в мэрии сообщили, что перекрыты улицы Семинарская и Каширина.

Утром в пятницу, 19 февраля, Рязань «встала» в десятибалльных пробках из-за перекрытия центра. Об этом сообщил сервис «Яндекс.Карты».

Заторы возникли на Московском шоссе от «М5 Молла» и на Северной окружной в сторону центра. Также пробки образовались на улицах Бирюзова, Октябрьской, проезде Шабулина, Приокском путепроводе, улицах Есенина, Спортивной.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», перекрыта часть Первомайского проспекта от пересечения с улицей Каширина до площади Ленина. Ранее в мэрии сообщили, что перекрыты улицы Семинарская и Каширина.