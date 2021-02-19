На улице Каширина перекрыли движение из-за прорыва трубы

По словам рязанцев, прорыв произошел около приборного завода. Дорогу перекрыли от «Дома художника» до улицы Солнечной.

Утром в пятницу, 19 февраля, в Рязани на улице Каширина перекрыли движение из-за прорыва трубы. Об этом в соцсетях сообщили очевидицы.

По словам рязанцев, прорыв произошел около приборного завода.

Дорогу перекрыли от «Дома художника» до улицы Солнечной. Разрешается только поворачивать с Северной окружной на Солнечную.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» образовался затор на улицах Каширина, Солнечной, Северной окружной.

Позже в мэрии сообщили, какие улицы перекрыты.