Из-за аварии в центре Рязани жители семи улиц остались без холодной воды

Ранее в мэрии рассказали, какие улицы перекрыли в Рязани из-за аварии на водопроводе.

Из-за аварии на водопроводе в центре Рязани, которая произошла утром 19 февраля, жители семи улиц остались без холодной воды. Об этом сообщили в мэрии.

До 17:00 воды не будет по следующим адресам:

улица Каширина, дом 2, дом 4, дом 6, дом 6а, дом 6б, дом 6 корпус 3, дом 6 корпус 4, дом 6 корпус 5, дом 6 корпус 6, дом 8, дом 1а, дом 1б, дом 5;

Первомайский проспект, дом 42/1, дом 42/3, дом 40 корпус 1, дом 34, дом 32, дом 30, дом 28, дом 26, дом 24, дом 22, дом 22 В, дом 24 корпус 1, дом 18;

улица Павлова, дом 28 (детсад №32), дом 32, дом 46, дом 48, дом 11 корпус 1, дом 11 корпус 2, дом 11 корпус 3, дом 13, дом 15 корпус 1, дом 17, дом 19 (детсад), дом 21а, дом 21, дом 25, дом 27, дом 29, дом 31, дом 33, дом 42а (детсад №55);

улица Семинарская, дом 41а (д/сад), дом 41, дом 43, дом 33/45, дом 31/52, дом 29, дом 27, дом 25, дом 25а, дом 44, дом 46, дом 48;

улица Пожалостина, дом 27, дом 33, дом 35, дом 37, дом 41, дом 43, дом 42, дом 40, дом 36 корпус 1, дом 36 корпус 2, дом 42а, дом 38, дом 44, дом 46;

улица Сенная, дом 1, дом 3, дом 5, дом 7, дом 22, дом 24, дом 26, дом 28, дом 30, дом 32;

улица Трубежная, дом 1, дом 2, дом 4, дом 6, дом 8, дом 10, дом 12, дом 14, дом 16.

Подвоз воды организовали у Городской клинической больницы №8. Дирекция благоустройства проводит работу по посыпке пескосоляной смесью залитого водой участка.

Ранее в мэрии рассказали, какие улицы перекрыли в Рязани из-за аварии на водопроводе.