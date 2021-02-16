Караулов: «ростовская команда» чиновников постепенно разбежится из Рязани

В очередном ролике, посвященном ситуации в Рязанской области, Караулов рассуждает о «ростовской команде» бывшего вице-губернатора Игоря Грекова. Караулов назвал действия оставшихся чиновников и вице-мэра Владимира Бурмистрова одной фразой — «умираем, но не сдаемся».

Андрей Караулов предположил, что «ростовская команда» чиновников скоро уйдет из Рязани — без позора, но с шумом. Новое видео появилось на YouTube-канале журналиста.

В очередном ролике, посвященном ситуации в Рязанской области, Караулов рассуждает о «ростовской команде» бывшего вице-губернатора Игоря Грекова. Караулов описал действия оставшихся чиновников и вице-мэра Владимира Бурмистрова одной фразой — «умираем, но не сдаемся».

Журналист рассказал о действиях депутата Госдумы, официального банкрота Александра Шерина. Тот по заказу Бурмистрова написал депутатские запросы в правоохранительные органы о необходимости очередной проверки Ново-Рязанской ТЭЦ.

«Однако, кто повышает тарифы в Рязани?», — спрашивает Караулов, обращаясь к чиновникам.

«Тарифы растут на Ново-Рязанской ТЭЦ или у вас, посредников?». Караулов в ролике также задается вопросом, почему бывший вице-губернатор продолжает жить в старинной усадьбе, стоящей на правительственном учете. И если верить СМИ, написавшим, что Греков снимает дом за свой счет, то возникает вопрос «на какие деньги?».

Доход Игоря Грекова в 2019 году — чуть менее трех миллионов, а аренда «барской усадьбы» в год, по подсчетам Караулова, должна обходиться в 50 миллионов.

Блогер рассуждает о том, что «ростовской команде» надо спокойно уйти, но перед этим они хотят поставить на ключевые посты своих людей, и «начинается цирк». Именно так Караулов назвал массовые отставки чиновников и руководителей основных муниципальных предприятий в Рязани.

«Говорят наши источники, Греков пришел в бешенство. Люди-то его. Может Бурмистров уже не доверяет ему? А может они уже „слили“ Грекова?» — сказал журналист.