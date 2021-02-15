Полиция начала проверку после нападения алабая на рыбновца

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 14 февраля. Алабай набросился на рыбновца, когда тот проходил мимо.

Полиция организовала проверку после того, как в Рыбном алабай напал на мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Известно, что потерпевшего доставили в больницу. Местонахождение собаки и ее хозяина установили.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 14 февраля. Алабай набросился на рыбновца, когда тот проходил мимо.

Фото RybnoeNet