Пострадавшего от нападения алабая жителя Рыбного доставили в больницу
По информации правоохранительных органов, пострадавшего от нападения алабая жителя Рыбного отправили в больницу. Определено местонахождение собаки, установлен хозяин.
По информации правоохранительных органов, пострадавшего от нападения алабая жителя Рыбного отправили в больницу,
Алабай напал на мужчину, когда он проходил мимо.
Определено местонахождение собаки, установлен хозяин.
На месте происшествия работают Росгвардия и полиция.
Напомним, собака напала на жителя Рыбного в воскресенье, 14 февраля, и укусила его в руку.