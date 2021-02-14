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Пострадавшего от нападения алабая жителя Рыбного доставили в больницу
По информации правоохранительных органов, пострадавшего от нападения алабая жителя Рыбного отправили в больницу. Определено местонахождение собаки, установлен хозяин.

По информации правоохранительных органов, пострадавшего от нападения алабая жителя Рыбного отправили в больницу, сообщает RybnoeNet.

Алабай напал на мужчину, когда он проходил мимо.

Определено местонахождение собаки, установлен хозяин.

На месте происшествия работают Росгвардия и полиция.

Напомним, собака напала на жителя Рыбного в воскресенье, 14 февраля, и укусила его в руку.