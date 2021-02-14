В Рыбном алабай напал на человека
В Рыбном алабай напал на человека в районе парка на реке Дубянке. По предварительным данным, собака укусила его в районе плеча.
В Рыбном алабай напал на человека в районе парка на реке Дубянке. По предварительным данным, укус в районе плеча,
Информация о происшествии уточняется.
На месте вызвали скорую медицинскую помощь и полицию. Также сообщается, что, судя по камерам видеонаблюдения, в парке проходит какое-то мероприятие.
Пострадавшего от нападения алабая жителя Рыбного доставили в больницу.