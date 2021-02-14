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В Рыбном алабай напал на человека
В Рыбном алабай напал на человека в районе парка на реке Дубянке. По предварительным данным, собака укусила его в районе плеча.

В Рыбном алабай напал на человека в районе парка на реке Дубянке. По предварительным данным, укус в районе плеча, сообщает RybnoeNet со ссылкой на местного жителя в воскресенье, 14 февраля.

Информация о происшествии уточняется.

На месте вызвали скорую медицинскую помощь и полицию. Также сообщается, что, судя по камерам видеонаблюдения, в парке проходит какое-то мероприятие.

Пострадавшего от нападения алабая жителя Рыбного доставили в больницу.