В Рыбном алабай напал на человека

В Рыбном алабай напал на человека в районе парка на реке Дубянке. По предварительным данным, собака укусила его в районе плеча.

В Рыбном алабай напал на человека в районе парка на реке Дубянке. По предварительным данным, укус в районе плеча, сообщает RybnoeNet со ссылкой на местного жителя в воскресенье, 14 февраля.

Информация о происшествии уточняется.

На месте вызвали скорую медицинскую помощь и полицию. Также сообщается, что, судя по камерам видеонаблюдения, в парке проходит какое-то мероприятие.

Пострадавшего от нападения алабая жителя Рыбного доставили в больницу.