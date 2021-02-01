Экскурсовод обратила внимание Любимова на закрытые туалеты около кремля

«А можно у нас… обычный туалет открыть? Уже год как в Новослободском сквере стоит закрытый (!) туалет, установленный к „Новогодней столице“. Туристам, простите, негде малую нужду справить в районе кремля. Очень бы хотелось разъяснений по данному вопросу. Развитием туризма надо заниматься с удовлетворения первичных потребностей этих самых туристов», — написала экскурсовод.

Рязанский экскурсовод Ксения Паначева обратила внимание губернатора Николая Любимова на закрытые туалеты около кремля. Соответствующее сообщение она оставила на странице главы региона «ВКонтакте».

«А можно у нас… обычный туалет открыть? Уже год как в Новослободском сквере стоит закрытый (!) туалет, установленный к „Новогодней столице“. Туристам, простите, негде малую нужду справить в районе кремля. Очень бы хотелось разъяснений по данному вопросу. Развитием туризма надо заниматься с удовлетворения первичных потребностей этих самых туристов», — написала Паначева.

Комментаторы отметили, что стационарный туалет в ЦПКиО также закрыт.

«Ответственные лица уже год не могут решить вопрос. Вот приходится обращаться к главному над ответственными. Вот пусть губернатор знает, как в Рязани любят и ждут туристов. Комментарии увидят все, а официальное обращение только мастера отписок», — заявила Паначева.

Напомним, летом в областном центре закрывались все уличные туалеты из-за коронавирусных ограничений. Осенью власти обещали открыть все туалеты, в том числе стационарные, установленные в сквере на Новослободской, Центральном парке культуры и отдыха, сквере Скобелева.