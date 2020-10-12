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Мэрия назвала список уличных туалетов в Рязани
В этом году на улицах установили 35 биотуалетов.

Мэрия назвала список уличных туалетов в Рязани.

В этом году на улицах установили 35 биотуалетов. Находятся они в Парке железнодорожников, у МКЦ, Верхнем городском парке, Нижнем городском саду, сквере на площади Соборной, Центральном парке культуры и отдыха, парке Морской славы, парке Советско-Польского братства по оружию, сквере у Дворца торжеств, на Лыбедском бульваре, набережной Рязанского Кремля, площади Ленина, площади Театральной, Торговом городке, у культурно-досугового центра «Октябрь», торгового центра «Кит», НИТИ, торговых рядов на улице Кольцова.

Готовятся к сдаче в эксплуатацию стационарные туалеты, установленные в сквере на Новослободской, Центральном парке культуры и отдыха, сквере Скобелева. Пользоваться ими можно будет после завершения работ.