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Специалист Роспотребнадзора назвала основные симптомы штамма «омикрон»

Основными симптомами при заражении штаммом «омикрон» являются температура, головная боль, выраженная слабость, кашель и снижение аппетита. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на замдиректора директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.

«В настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что, в первую очередь, у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель», — заявила она.

Научный работник подчеркнула, что симптомы могут сопровождать поражения легких и других органов. Она отметила, что сейчас данных об особенностях проявлений COVID-19, вызванных новым штаммом, мало, но скоро их должно стать больше.

Ранее сообщалось, что у детей, заболевших омикрон-штаммом, может проявляться сыпь. Ее фиксируют в 15% случаев.