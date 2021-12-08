Врач назвал необычный симптом «омикрона» у детей

У 15 процентов детей, заразившихся «омикроном», наблюдается необычная сыпь.

Врач назвал необычный симптом «омикрона» у детей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на британскую Sky News.

Врач Дэвид Ллойд рассказал, что у 15 процентов детей, заразившихся «омикроном», наблюдается необычная сыпь. Он отметил, что в симптомах болезни у детей и взрослых существуют различия.

«Такие вещи, как усталость, головная боль и потеря аппетита кажутся весьма важными, как и сыпь», — сказал он.

Медик подчеркнул, что высыпания всегда фиксировались у небольшого количества заболевших коронавирусом, но часть детей сталкиваются с необычной сыпью.

Ранее сообщалось, что омикрон-штамм коронавируса выявили у россиян, прилетевших из ЮАР.