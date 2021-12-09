В Рязанской области родителей c QR-кодами пустят на детские утренники

Обязательным условием посещения утренников станет наличие сведений о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании за последние шесть месяцев.

В Рязанской области родителей c QR-кодами пустят на детские утренники. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщил Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что присутствие родителей на детских праздниках не запрещено.

«Количество присутствующих на мероприятии определяется администрацией детского образовательного учреждения с учетом площади помещения и возможности соблюдения противоэпидемических мер (обеззараживание воздуха, использование масок, кожных антисептиков для обработки рук, проведение бесконтактной термометрии, социальное дистанцирование) «, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Обязательным условием посещения утренников станет наличие сведений о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании за последние шесть месяцев.

Ранее родители жаловались, что их не пускают на детские утренники