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Родители в Рязанской области попросили власти пустить их на детские утренники
По словам рязанки, уже второй год она не может присутствовать на утренниках, посвященных праздникам.

Родители в Рязанской области попросили власти пустить их на детские утренники. Соответствующий пост-обращение опубликован в социальных сетях.

Автор поста отметила, что ее не устраивает видеть радостные моменты ребенка только на фото или видео. По словам рязанки, уже второй год она не может присутствовать на утренниках, посвященных праздникам.

«Почему уже второй год я не могу присутствовать на утренниках своего ребенка? Мы ходим в одну и ту же группу каждый день, одни и те же люди, одни и те же воспитатели. Детей совсем недавно сводили на медосмотр… что еще нужно чтобы попасть и посмотреть последние моменты в саду, как ребенок поет, танцует и т. д. В этом году уже выпускной… это больше не повторится! Кто-то летает заграницу, организовывает выборы, самметы. Почему я не могу прийти на утренник», — возмутилась рязанка.

Рязанка также отметила, что родительские собрания не проводятся как раньше. Девушка добавила, что до пандемии в сады приходили из театров и устраивали спектакли, но теперь дети этого лишены. «Хотя все работники культуры и воспитатели сделали прививки», — подчеркнула она.