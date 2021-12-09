В полиции прокомментировали ночное ДТП в центре Рязани

40-летний водитель на «ПАЗ» не справился с управлением и врезался в стоявшие автомобили Ford Focus и «ГАЗель».

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали подробности ДТП, произошедшего в центре Рязани ночью.

Авария произошла примерно в 00:40 в Рязани у дома № 64 на Первомайском проспекте. 40-летний водитель на «ПАЗ» не справился с управлением и врезался в стоявшие автомобили Ford Focus и «ГАЗель».

По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее очевидцы сообщили, что ДТП произошло около 3 ночи. Появилось фото с места аварии.