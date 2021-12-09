Появились подробности ночного ДТП в центре Рязани
Ранее очевидцы рассказали, что авария случилась около трех часов ночи. Легковушка получила сильные повреждения.
Ночью в Рязани произошло массовое ДТП. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «
На Первомайском проспекте столкнулись «ГАЗель», маршрутка и Ford Focus. Судя по кадрам, «ГАЗель» снесла баннер.
Ранее очевидцы рассказали, что авария случилась около трех часов ночи. Легковушка получила сильные повреждения.
Полиция рассказала подробности произошедшего.