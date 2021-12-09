\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
-4°
Птн, 10
-6°
Сбт, 11
-5°
ЦБ USD 73.6 -0.25 10/12
ЦБ EUR 83.34 -0.02 10/12
Нал. USD 72.40 / 74.30 09:14
Нал. EUR 82.10 / 84.10 09:14
Новости
Публикации
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
Вчера 12:49
1 168
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
Вчера 10:19
1 508
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
1 915
Ирина Митрошина: «В страховании главное — не упустить время»
«Росгосстрах», старейшая страховая компания в стране, о...
30 ноября 09:10
7 749
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Нижнем Новгороде мужчину приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство школьницы
Трагедия произошла 13 мая в поселке Большое Козино. 12-летняя девочка вышла из школы и сообщила об этом маме. До дома она не дошла.

В Нижнем Новгороде Сергея Матюшина, которого прозвали «Нижегородским Чикатило» приговорили к 24 годам колонии особого режима за убийство 12-летней девочки. Об этом передает Life со ссылкой на областной суд.

У 49-летнего мужчины есть четыре судимости: за хулиганство, хищение, изнасилование и кражу. Отмечается, что в тюрьме у него была кличка «Чикатило».

Трагедия произошла 13 мая в поселке Большое Козино. 12-летняя девочка вышла из школы и сообщила об этом маме. До дома она не дошла. Ребенка искали всем поселком.

Вечером тело девочки нашли в лесополосе в районе улицы Воинской. На теле нашли следы сексуального насилия, а на шее — три ножевых ранения.

Убийцу вычислили по камерам наблюдения.