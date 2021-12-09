В Нижнем Новгороде мужчину приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство школьницы

Трагедия произошла 13 мая в поселке Большое Козино. 12-летняя девочка вышла из школы и сообщила об этом маме. До дома она не дошла.

В Нижнем Новгороде Сергея Матюшина, которого прозвали «Нижегородским Чикатило» приговорили к 24 годам колонии особого режима за убийство 12-летней девочки. Об этом передает Life со ссылкой на областной суд.

У 49-летнего мужчины есть четыре судимости: за хулиганство, хищение, изнасилование и кражу. Отмечается, что в тюрьме у него была кличка «Чикатило».

Трагедия произошла 13 мая в поселке Большое Козино. 12-летняя девочка вышла из школы и сообщила об этом маме. До дома она не дошла. Ребенка искали всем поселком.

Вечером тело девочки нашли в лесополосе в районе улицы Воинской. На теле нашли следы сексуального насилия, а на шее — три ножевых ранения.

Убийцу вычислили по камерам наблюдения.