В Нижегородской области нашли мертвой 12-летнюю девочку
В четверг, 13 мая, в поселке Большое Козино из школы не вернулась домой девочка, а вечером ее тело обнаружили в лесопосадке. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи работают на месте происшествия, допрашиваются свидетели.
В Нижегородской области нашли мертвой 12-летнюю девочку. Об этом сообщает местный сайт СК.
В четверг, 13 мая, в поселке Большое Козино из школы не вернулась домой девочка, а вечером ее тело обнаружили в лесопосадке. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Следователи работают на месте происшествия, допрашиваются свидетели.