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В Нижегородской области нашли мертвой 12-летнюю девочку
В четверг, 13 мая, в поселке Большое Козино из школы не вернулась домой девочка, а вечером ее тело обнаружили в лесопосадке. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи работают на месте происшествия, допрашиваются свидетели.

В Нижегородской области нашли мертвой 12-летнюю девочку. Об этом сообщает местный сайт СК.

В четверг, 13 мая, в поселке Большое Козино из школы не вернулась домой девочка, а вечером ее тело обнаружили в лесопосадке. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Следователи работают на месте происшествия, допрашиваются свидетели.