Общественная палата предложила отказаться от использования термина «QR-код»

Его назвали «малоприятным и отпугивающим для большего числа граждан».

Общественная палата предложила отказаться от использования термина «QR-код» в законопроекте. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщило издание РБК.

Предложение орган выразил в заключении на соответствующие законопроекты. В палате отметили, что термин «малоприятен и отпугивающий для большого числа граждан». Законодателям предложили использовать слова, «более понятные широкой аудитории», среди которых — пожилые люди.

В качестве альтернативы представители палаты озвучили варианты «свидетельство» и «сертификат иммунного здоровья».

В органе отметили, что сама процедура получения QR-кода вызывает трудности и «эмоциональные переживания» у граждан без достаточного опыта использования гаджетов. В частности, с ними сталкиваются люди с ограниченными возможностями и одинокие пожилые люди.

В Госдуму внесли законопроект о QR-кодах в общественных местах и транспорте в середине ноября.