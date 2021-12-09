Общественная палата предложила отказаться от использования термина «QR-код» в законопроекте. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщило издание РБК.
Предложение орган выразил в заключении на соответствующие законопроекты. В палате отметили, что термин «малоприятен и отпугивающий для большого числа граждан». Законодателям предложили использовать слова, «более понятные широкой аудитории», среди которых — пожилые люди.
В качестве альтернативы представители палаты озвучили варианты «свидетельство» и «сертификат иммунного здоровья».
В органе отметили, что сама процедура получения QR-кода вызывает трудности и «эмоциональные переживания» у граждан без достаточного опыта использования гаджетов. В частности, с ними сталкиваются люди с ограниченными возможностями и одинокие пожилые люди.
В Госдуму внесли законопроект о QR-кодах в общественных местах и транспорте в середине ноября.