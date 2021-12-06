У прилетевших из ЮАР россиян подтвердилось заражение омикрон-штаммом
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что у двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом из ЮАР, подтвердился коронавирус. По прилету они были на карантине, сейчас их госпитализировали.
В России выявили омикрон-штамм. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщил telegram-канал Shot.
Новый штамм подтвердился у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что у двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом из ЮАР, подтвердился коронавирус. По прилету они были на карантине, сейчас их госпитализировали.