У прилетевших из ЮАР россиян подтвердилось заражение омикрон-штаммом

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что у двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом из ЮАР, подтвердился коронавирус. По прилету они были на карантине, сейчас их госпитализировали.