В Старожиловском районе произошло смертельное ДТП
На месте ДТП от полученных травм скончалась 52-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-211440». 33-летняя пассажирка Renault получила травмы.
Во вторник, 7 декабря, в Старожиловском районе столкнулись Renault Duster и «ВАЗ-211440». В аварии погибла женщина, сообщила
Примерно в 19:40 7 декабря в Старожиловском районе на 12-м километре трассы М5 «Урал» 31-летний житель села Истье на «ВАЗе» столкнулся с Renault Duster, за рулем которого был 43-летний рязанец.
На месте ДТП от полученных травм скончалась 52-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-211440». 33-летняя пассажирка Renault получила травмы. Ей оказали медпомощь.
Обстоятельства ДТП уточняются.