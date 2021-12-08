В Старожиловском районе произошло смертельное ДТП

На месте ДТП от полученных травм скончалась 52-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-211440». 33-летняя пассажирка Renault получила травмы.

Во вторник, 7 декабря, в Старожиловском районе столкнулись Renault Duster и «ВАЗ-211440». В аварии погибла женщина, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Примерно в 19:40 7 декабря в Старожиловском районе на 12-м километре трассы М5 «Урал» 31-летний житель села Истье на «ВАЗе» столкнулся с Renault Duster, за рулем которого был 43-летний рязанец.

На месте ДТП от полученных травм скончалась 52-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-211440». 33-летняя пассажирка Renault получила травмы. Ей оказали медпомощь.

Обстоятельства ДТП уточняются.