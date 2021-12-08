Появились фото с места смертельного ДТП в Старожиловском районе

Примерно в 19:40 на 12-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись «ВАЗ» и Renault Duster. В аварии погибла 52-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-211440».