Появились фото с места смертельного ДТП в Старожиловском районе
Примерно в 19:40 на 12-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись «ВАЗ» и Renault Duster. В аварии погибла 52-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-211440».
Появились фото с места смертельного ДТП в Старожиловском районе, произошедшего во вторник, 7 декабря. Снимки опубликовала пресс-служба регионального управления МВД.
Примерно в 19:40 на 12-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись «ВАЗ» и Renault Duster. В аварии погибла 52-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-211440».
Также травмы получила 33-летняя пассажирка Renault. Ей оказали медпомощь.