В мэрии отреагировали на затопленную из-за строительства школы улицу в Кальном
По словам представителя мэрии, застой воды уже устранили.
В пресс-службе городской администрации сообщили, что подрядная организация выкопала траншею для водоотведения в качестве временной меры. По словам представителя мэрии, застой воды уже устранили.
«Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным со строительными работами.
Напомним, ранее рязанцы пожаловались на потоп на улице Окской. Жители сообщили, что вода с Муромского шоссе стекает к домам.