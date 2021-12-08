В мэрии отреагировали на затопленную из-за строительства школы улицу в Кальном

По словам представителя мэрии, застой воды уже устранили.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что подрядная организация выкопала траншею для водоотведения в качестве временной меры. По словам представителя мэрии, застой воды уже устранили.

«Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным со строительными работами. Представители П. К. „Квант“ находятся на связи с жителями близлежащих домов и всегда готовы идти им навстречу», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее рязанцы пожаловались на потоп на улице Окской. Жители сообщили, что вода с Муромского шоссе стекает к домам.