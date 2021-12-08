Рязанцы пожаловались на потоп в Кальном из-за строительства школы

Карды сняли на улице Окской в среду, 8 декабря.

Рязанцы пожаловались на потоп в Кальном из-за строительства школы. Видео разместили очевидцы в Instagram.

Карды сняли на улице Окской в среду, 8 декабря.

По словам жителей улицы, съезд для строительной техники расширили, а асфальтовое заграждение, которое направляло сточные воды в ручей, снесли.

«Окская!!! Снова тонет!!! Вся вода с Муромского шоссе стекает к нашим домам!!! Очередное, спасибо, строительству школы…» — отметил автор видео (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред).

Видео ianovich37