Рязанцы пожаловались на потоп в Кальном из-за строительства школы
Карды сняли на улице Окской в среду, 8 декабря.
Рязанцы пожаловались на потоп в Кальном из-за строительства школы. Видео разместили очевидцы в Instagram.
Карды сняли на улице Окской в среду, 8 декабря.
По словам жителей улицы, съезд для строительной техники расширили, а асфальтовое заграждение, которое направляло сточные воды в ручей, снесли.
«Окская!!! Снова тонет!!! Вся вода с Муромского шоссе стекает к нашим домам!!! Очередное, спасибо, строительству школы…» — отметил автор видео (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред).
Видео ianovich37