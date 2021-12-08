Следователи опубликовали видео с допросом мужчины, устроившего стрельбу в московском МФЦ

Трагедия произошла во вторник, 7 декабря.

Следственный комитет опубликовал видео с фрагментами допроса Сергея Глазова. Ролик опубликован на сайте СК .

По данным ведомства, 45-летний мужчина устроил стрельбу в помещении государственной организации на юго-востоке Москвы. В результате двое погибли. Других пострадавших, среди которых десятилетний ребенок, госпитализировали в столичные больницы.

Следователи провели обыски по месту жительства Глазова, проанализировали полученные материалы о нем. В среду, 8 декабря, ему предъявят обвинение. «Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», - отметили в ведомстве.

Уголовные дела возбуждены по подпунктам «а», «е» части 2 статьи 105 УК РФ («убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом»), части 3 статьи 30, подпунктам «а», «в», «е» части 2 статьи 105 УК РФ («покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом») и части 1 статьи 222 УК РФ («незаконный оборот оружия»).

Напомним, ранее стало известно, что среди погибших оказался рязанец.