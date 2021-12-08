Рязанские полицейские обратились к водителям из-за непогоды

Сотрудники рязанской ГИБДД обратились к водителям из-за непогоды. Информация опубликована на сайте регионального УМВД.

Представители ведомства попросили автомобилистов быть более аккуратными: избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию, а также не превышать скорость.

Сотрудники ГИБДД призвали в любое время дня и ночи ехать на машине с включенными световыми приборами, а в непогоду — использовать противотуманные фары. В условиях сильного тумана или снегопада правоохранители попросили максимально снижать скорость и передвигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.

В случае недомогания, сотрудники инспекции призвали немедленно останавливать автомобиль, а при необходимости — вызывать врача или пользоваться услугами общественного транспорта.

По данным синоптиков, в четверг в Рязанской области ожидается от -5 до 0 градусов.