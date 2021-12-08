В Рязанской области в четверг похолодает до -9 градусов

Прогноз погоды на 9 декабря опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Рязанской области в четверг похолодает до -9 градусов. Прогноз на 9 декабря опубликовало региональное ГУ МЧС.

По данным ведомства, в области ожидаются небольшие осадки: снег, мокрый снег. Местами отложение мокрого снега. Гололедица, местами сильная.

Прогнозируется северный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Ночью и днем ожидается температура от -5 до 0 градусов. Местами столбик термометра опустится до -9 градусов.