В Рязанской области в четверг похолодает до -9 градусов
Прогноз погоды на 9 декабря опубликовало региональное ГУ МЧС.
В Рязанской области в четверг похолодает до -9 градусов. Прогноз на 9 декабря опубликовало региональное ГУ МЧС.
По данным ведомства, в области ожидаются небольшие осадки: снег, мокрый снег. Местами отложение мокрого снега. Гололедица, местами сильная.
Прогнозируется северный ветер со скоростью 5-10 м/c.
Ночью и днем ожидается температура от -5 до 0 градусов. Местами столбик термометра опустится до -9 градусов.