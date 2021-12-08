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РБК: закон о QR-кодах примут исходя из уровня коллективного иммунитета
Источник, принимающий участие в обсуждении законопроектов, сообщил, что с большой долей вероятности они будут приняты во всех трех чтениях

Закон о QR-кодах примут исходя из уровня коллективного иммунитета. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Источник РБК, принимающий участие в обсуждении законопроектов, сообщил, что с большой долей вероятности они пройдут первое чтение в Госдуме 16 декабря. Также они пройдут нижнюю палату парламента, то есть будут приняты во всех трех чтениях, но их дальнейшая судьба неизвестна.

Отмечается, что окончательное решение по законам будет зависеть от уровня коллективного иммунитета, темпов вакцинации, показателей смертности и так далее.

РБК напомнил, что Владимир Путин пока не высказывал своего отношения к законопроектам о QR-кодах публично.

В Госдуму внесли законопроект о QR-кодах в общественных местах и транспорте в середине ноября.