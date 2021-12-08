Блогер Ирина Шихман сняла выпуск в Рязани

Ролик посвящен основателю бренда Max Factor Максимилиану Факторовичу.

Блогер Ирина Шихман сняла выпуск в Рязани. Ролик посвящен основателю бренда Max Factor Максимилиану Факторовичу, вышел на Youtube-канале «А поговорить?» в среду, 8 декабря.

В частности, в видео рассказывается о том, как будущий бизнесмен переехал в Рязани и открыл в городе свою первую парикмахерскую. Дом сохранился — он находится по адресу: улица Соборная, дом № 48.

Ролик можно посмотреть по ссылке .

Отмечается, что в Рязани работает музей Макса Фактора.