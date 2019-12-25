В Рязани открылся музей основателя компании Max Factor

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В центре Рязани открылся исторический салон основателя компании Max Factor Максимилиана Факторовича. Его в рамках фестиваля «Новогодняя столица» открыла руководитель турпроекта «Я вам покажу» Ксения Паначева.
В среду, 25 декабря в Торговых рядах на площади Ленина (улица Кольцова, дом №1, вход около ресторана «Хлебная площадь») прошла первая экскурсия, где рязанцам и гостям города представили экспозицию, посвященную «голливудскому периоду» всемирно известного бизнесмена.
«Отец современного грима» работал в доме по соседству. Он там открыл именно парикмахерскую при которой у него была небольшая лаборатория, где он делал косметику, — сказала Паначева. Помимо различной косметики и ароматов в салоне представлены книги и журналы конца XIX века, фотографии, предметы быта и личной гигиены модников и модниц того времени, а также предметы одежды.
Кроме того, в музее не будет привычных всем витрин и многие вещи можно будет потрогать руками, чтобы максимально погрузить посетителей в ту эпоху.
Записаться на экскурсию можно в
Напомним, ранее RZN.info
Справка:
Максимилиан Факторович — родился в 1872 году в семье польских эмигрантов. Работал подмастерьем изготовителя париков. В четырнадцать лет уехал в Москву, где работал в Большом театре. После четырех лет службы в армии, Максимилиан приехал в Рязань и поселился в доме купца Алексеева на улице Соборной, где открыл свой первый и очень скромный косметический магазинчик. В нем он продавал парики и косметику собственного производства. В честь Макса Фактора в Лос-Анджелесе музее Голливуда представлена отдельная экспозиция.
© RZN.info
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