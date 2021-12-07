Вирусолог назвал новый штамм «омикрон» живой вакциной

Вирусолог предположил, что с появлением нового штамма локдаунов больше не будет. Специалист отметил, что карантинные меры привязаны к возможностям медицины.

Новый штамм коронавируса «омикрон» может оказаться живой вакциной из-за сниженной патогенности. Об этом в беседе с URA.RU заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

«Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо, потому что таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса», — заявил специалист.

По словам Чумакова, люди, которые переболели новым штаммом, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам коронавируса.

Вирусолог предположил, что с появлением нового штамма локдаунов больше не будет. Специалист отметил, что карантинные меры привязаны к возможностям медицины.

«Если это даст передышку для медицины, то, наверно, мы не увидим больше серьезных карантинов», — уточнил Чумаков.