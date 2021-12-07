\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 07
-1°
Срд, 08
Чтв, 09
-4°
ЦБ USD 73.67 -0.07 07/12
ЦБ EUR 83.11 -0.13 07/12
Нал. USD 73.70 / 74.80 11:48
Нал. EUR 83.30 / 84.018 11:48
Новости
Публикации
Ирина Митрошина: «В страховании главное — не упустить время»
«Росгосстрах», старейшая страховая компания в стране, о...
30 ноября 09:10
6 280
Продюсерский центр Insight People ищет креативных рязанских блогеров
Крупный продюсерский центр Insight People занимается ра...
29 ноября 12:36
6 855
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
24 ноября 15:53
9 879
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
24 ноября 14:30
10 288
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Вирусолог назвал новый штамм «омикрон» живой вакциной
Вирусолог предположил, что с появлением нового штамма локдаунов больше не будет. Специалист отметил, что карантинные меры привязаны к возможностям медицины.

Новый штамм коронавируса «омикрон» может оказаться живой вакциной из-за сниженной патогенности. Об этом в беседе с URA.RU заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

«Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо, потому что таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса», — заявил специалист.

По словам Чумакова, люди, которые переболели новым штаммом, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам коронавируса.

Вирусолог предположил, что с появлением нового штамма локдаунов больше не будет. Специалист отметил, что карантинные меры привязаны к возможностям медицины.

«Если это даст передышку для медицины, то, наверно, мы не увидим больше серьезных карантинов», — уточнил Чумаков.