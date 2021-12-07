В Рязанской области двое мужчин до смерти избили знакомого

2 декабря 2021 года мужчины выпивали. Между ними возник конфликт, во время которого подозреваемые жестоко избили потерпевшего.

В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Кораблина, которые до смерти избили знакомого. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

2 декабря 2021 года мужчины выпивали. Между ними возник конфликт, во время которого подозреваемые жестоко избили потерпевшего. Удары наносились руками, ногами, а также фрагментами мебели и стеклянной банкой. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемых задержали по «горячим следам». Они признались в произошедшем.

По уголовному делу назначены экспертизы, следователи собирают доказательства. Расследование продолжается.