В рязанском ТРЦ «Премьер» рассказали о режиме работы после частичной отмены QR-кодов
Рязанцы могут посетить гипермаркет «Ашан» и аптеки, находящиеся в здании, через отдельный вход без предъявления документов.
В рязанском ТРЦ «Премьер» рассказали о режиме работы после частичной отмены QR-кодов. Об этом сообщили в группе торгового центра «
Рязанцы могут посетить гипермаркет «Ашан» и аптеки, находящиеся в здании, через отдельный вход без предъявления документов.
Уточняется, что в остальные магазины торгово-равлекательного центра можно пройти только при предъявлении QR-кода о прививке, перенесенном заболевании или справки о медотводе.
Напомним, что распоряжение губернатора о частичной отмене QR-кодов опубликовали 3 декабря.