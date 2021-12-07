В рязанском ТРЦ «Премьер» рассказали о режиме работы после частичной отмены QR-кодов

Рязанцы могут посетить гипермаркет «Ашан» и аптеки, находящиеся в здании, через отдельный вход без предъявления документов.

В рязанском ТРЦ «Премьер» рассказали о режиме работы после частичной отмены QR-кодов. Об этом сообщили в группе торгового центра « ВКонтакте ».

Рязанцы могут посетить гипермаркет «Ашан» и аптеки, находящиеся в здании, через отдельный вход без предъявления документов.

Уточняется, что в остальные магазины торгово-равлекательного центра можно пройти только при предъявлении QR-кода о прививке, перенесенном заболевании или справки о медотводе.

Напомним, что распоряжение губернатора о частичной отмене QR-кодов опубликовали 3 декабря.