В России предложили изменить правила продажи шампанского и игристых вин на Новый год и Рождество

Предложение выразил первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Он направил письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

В России предложили изменить правила продажи шампанского и игристых вин на Новый год и Рождество. Об этом сообщил RT .

Предложение выразил первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Он направил письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

«Безусловно, ограничение времени продажи алкоголя способствует снижению злоупотребления им среди населения и фактически является профилактикой социальной преступности. Однако в любом правиле должны быть исключения: возможность законно приобрести пару бутылок шампанского после 22:00—23:00 в канун встречи Нового Года и Рождества», — написал Петров.

Он также подчеркнул, что люди, проводящие на рабочих местах много времени перед праздником или занятые на предприятиях с особым рабочим графиком, будут ограничены в возможности покупки напитков.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность внесения соответствующих поправок в действующую правовую базу, регламентирующую правила продажи алкоголя на территории нашей страны, в части снятия временных ограничений на его покупку (слабоалкогольных игристых вин и шампанского) в период с 31 декабря по 1 января (встреча Нового Года) и с 6 января по 7 января (празднование православного Рождества) ежегодно», — указано в обращении.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.