В России предложили изменить правила продажи шампанского и игристых вин на Новый год и Рождество. Об этом сообщил
Предложение выразил первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Он направил письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.
«Безусловно, ограничение времени продажи алкоголя способствует снижению злоупотребления им среди населения и фактически является профилактикой социальной преступности. Однако в любом правиле должны быть исключения: возможность законно приобрести пару бутылок шампанского после
Он также подчеркнул, что люди, проводящие на рабочих местах много времени перед праздником или занятые на предприятиях с особым рабочим графиком, будут ограничены в возможности покупки напитков.
«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность внесения соответствующих поправок в действующую правовую базу, регламентирующую правила продажи алкоголя на территории нашей страны, в части снятия временных ограничений на его покупку (слабоалкогольных игристых вин и шампанского) в период с 31 декабря по 1 января (встреча Нового Года) и с 6 января по 7 января (празднование православного Рождества) ежегодно», — указано в обращении.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.