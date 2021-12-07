В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев считает, что алкоголь уничтожает жизнь и здоровье граждан, а для контроля его продаж нужно ввести ограничения.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что во время новогодних праздников нужно ограничить продажу алкоголя. Об этом передает РИА Новости .

Парламентарий считает, что алкоголь уничтожает жизнь и здоровье граждан, а для контроля его продаж нужно ввести ограничения.

«Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру», — сказал Хамзаев.

Он считает, что все культурно-досуговые мероприятия, а также театры, музеи, кинотеатры должны быть бесплатными в новогодние праздники. Запрос политик планирует отправить в Минкультуры до конца года.