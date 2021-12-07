Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста до 48 часов
Постановление опубликовали на сайте правовой информации.
Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста до 48 часов. Постановление опубликовали на сайте правовой информации.
В документе указано, что срок действия лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала о нововведении в конце ноября. Она обосновала сокращение срока действия теста особенностями нового омикрон-штамма.