Роспотребназдор уменьшит время действия ПЦР-теста до 48 часов

Решение обусловлено появлением нового омикрон-штамма коронавируса.

Роспотребназдор уменьшит время действия ПЦР-теста до 48 часов. Об этом пишет «Коммерсант».

На президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом глава ведомства Анна Попова сообщила о решении сократить срок действия ПЦР-теста. Для посещения общественных мест в регионах, где действуют соответствующие ограничения, результаты тестирования на коронавирус сократят с 72 до 48 часов.

По словам Поповой, решение обусловлено появлением нового омикрон-штамма коронавируса. Она добавила, что в России на сегодняшний день штамм не выявлен.

Также Попова сказала, что новый омикрон-штамм требует немедленного изучения, так как вызывает серьезные опасения.

Ранее сообщалось, что китайские ученые определили три главных свойства омикрон-штамма.