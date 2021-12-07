После снегопада улицы Рязани убирали 21 машина и 88 сотрудников дирекции благоустройства города

В мэрии рассказали, что обращения граждан берутся в работу, а улицы дополнительно просматриваются через камеры видеонаблюдения.

После снегопада улицы Рязани убирали 21 машина и 88 сотрудников дирекции благоустройства города. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В ночь на вторник, 7 декабря, в Рязани прошла метель. Для уборки снега на дороги города вышли 88 коммунальщиков. Они вручную очищают и посыпают противогололедным средством пешеходные зоны, лестницы и остановки. В уборке тротуаров также задействовали восемь тракторов-щеток и две единицы техники для посыпки.

Автомобильные дороги ночью посыпали песком 20 спецмашин. Днем городские дороги очищала от снега 21 машина. Сообщается, что работа по расчистке дорог организована во всех районах и продолжится до конца дня, после чего на дежурство выйдет ночная смена дирекции благоустройства города.

В мэрии рассказали, что обращения граждан берутся в работу, а улицы дополнительно просматриваются через камеры видеонаблюдения.

Рязанцам напомнили, что с вопросами о некачественной уборке дворов следует обращаться в управляющие организации и в диспетчерскую службу управления ЖКХ по телефону +7 (4912) 44-79-15 , а также в районные отделения управления по делам территории:

Железнодорожный район — +7 (4912)76-47-88;

Московский район — +7 (4912) 37-35-19 и +7 (4912) 35-14-44 ;

и ; Октябрьский район — +7 (4912) 28-37-49 ;

; Советский район — +7 (4912) 21-65-70 .

Ранее РЗН. инфо публиковала фоторепортаж с заснеженных улиц города.