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После снегопада улицы Рязани убирали 21 машина и 88 сотрудников дирекции благоустройства города
В мэрии рассказали, что обращения граждан берутся в работу, а улицы дополнительно просматриваются через камеры видеонаблюдения.

После снегопада улицы Рязани убирали 21 машина и 88 сотрудников дирекции благоустройства города. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В ночь на вторник, 7 декабря, в Рязани прошла метель. Для уборки снега на дороги города вышли 88 коммунальщиков. Они вручную очищают и посыпают противогололедным средством пешеходные зоны, лестницы и остановки. В уборке тротуаров также задействовали восемь тракторов-щеток и две единицы техники для посыпки.

Автомобильные дороги ночью посыпали песком 20 спецмашин. Днем городские дороги очищала от снега 21 машина. Сообщается, что работа по расчистке дорог организована во всех районах и продолжится до конца дня, после чего на дежурство выйдет ночная смена дирекции благоустройства города.

В мэрии рассказали, что обращения граждан берутся в работу, а улицы дополнительно просматриваются через камеры видеонаблюдения.

Рязанцам напомнили, что с вопросами о некачественной уборке дворов следует обращаться в управляющие организации и в диспетчерскую службу управления ЖКХ по телефону +7 (4912) 44-79-15, а также в районные отделения управления по делам территории:

  • Железнодорожный район — +7 (4912)76-47-88;
  • Московский район — +7 (4912) 37-35-19 и +7 (4912) 35-14-44;
  • Октябрьский район — +7 (4912) 28-37-49;
  • Советский район — +7 (4912) 21-65-70.

Ранее РЗН. инфо публиковала фоторепортаж с заснеженных улиц города.