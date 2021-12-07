Фоторепортаж с заснеженных улиц Рязани

Транспорт в Рязани встал в десятибалльных пробках, из-за чего многие не смогли вовремя попасть на работу. МЧС разослало на мобильные телефоны граждан сообщения о метели и ухудшении видимости.

С утра вторника, 7 декабря, в Рязани начался сильный снегопад. Мокрые осадки засыпали улицы приблизительно до полудня.

Транспорт в Рязани встал в десятибалльных пробках, из-за чего многие не смогли вовремя попасть на работу. МЧС разослало на мобильные телефоны граждан сообщения о метели и ухудшении видимости.

Дворников и коммунальной техники не хватало, чтобы убрать снег даже с центральных улиц. В первую очередь они очищали тротуары перед государственными и культурными учреждениями.